Горняк22: На восстановление лесов в Алтайском крае направят более 120 млн рублей

Лес Фото: pixabay.com

Из федерального бюджета компенсируют лишь 40% от потребности – недостаточное финансирование остается одной из проблем при реализации регионального подпроекта

Свыше 120 млн рублей направят на восстановление лесов Алтайского края в предстоящие два года по нацпроекту «Экология». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные регионального минприроды.

По сведениям ведомства, со следующего года лесовосстановление начнется в предгорьях – лесах Салаирского кряжа.

В Алтайском крае лесные экосистемы занимают около 28% площади. В 1997 и 1999 годах крупные лесные пожары нанесли серьезный ущерб южной части ленточных боров, поэтому основной объем посадок леса в последние годы был сконцентрирован в этой части. Сейчас восстановление гарей здесь почти завершено.

Ранее «Толк» сообщал о том, что Алтайский край оказался в лидерах по восстановлению леса в России.

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