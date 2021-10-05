Горняк22: Что известно о воссоединении группы «Тату» и кто запретил солисткам петь

Группа "Тату" Фото: instagram.com/lenakatina

Группа «Тату» объявила о своем воссоединении спустя 10 лет после распада, но эту информацию тут же опроверг создатель главных хитов коллектива

Трибьют «Тату» в 2022 году

Елена Катина и Юлия Волкова на своих страницах в Instagram объявили о легендарном воссоединении группы «Тату».

«Официальный трибьют «Тату» состоится весной 2022 года», – написала на своей странице Елена Катина.

Однако это не единственная хорошая новость для фанатов группы. Бывшие солистки сообщили своим подписчикам, что они готовятся к съемкам сериала о «Тату», в котором будут сниматься вместе.

Кто такой Сергей Галоян и почему он запретил выступать «Тату»

Через несколько часов после объявления о воссоединении автор музыки к песням скандального коллектива Сергей Галоян заявил, что запрещает бывшим солисткам петь его песни. Об этом сообщают «Вести».

«Ребят, никакого «трибьюта» 2022 не будет, я не давал разрешения и не собираюсь», – написал композитор в своем Instagram.

Лене Катиной Галоян посоветовал уметь договариваться со всеми сторонами перед тем, как выступать с такими громкими заявлениями.

Он также опубликовал официальное письмо для Лены Катиной, в котором уведомил ее о том, что со 2 октября 2021 года запрещает ей исполнять его песни. Среди них «Нас не догонят», «Я сошла с ума», «30 минут», «Мальчик-гей» и другие популярные хиты «Тату».

В письме сказано, что данный запрет связан с публичными выступлениями исполнительницы, которые порочат репутацию композитора, с несоответствием образа Катиной формату музыки, а также с прямым противодействием певицы проектам Галояна, в том числе и трибьюту «200 по встречной». В случае нарушения запрета композитор обратится в арбитражный суд.

Трибьют «200 по встречной»

«200 по встречной» – самый популярный русский поп-альбом группы «Тату» в мире за всю историю. Его главным хитмейкером стал Сергей Галоян.

В 2021 году Галоян рассказал поклонникам о трибьюте альбома, который должен состояться в ноябре. В концерте предполагается участие популярных исполнителей, которые представят оригинальные версии хитов группы «Тату». Сами экс-солистки от участия в трибьюте отказались.

ТОЛК