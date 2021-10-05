Горняк22: Пять тысяч за пачку: россияне смели с полок магазинов лапшу «Доширак»

Лапша Фото: pixabay.com

В соцсетях также появились объявления о продаже лапши быстрого приготовления по завышенной стоимости от 1 до 10 тысяч рублей за упаковку

Российские магазины столкнулись с дефицитом лапши быстрого приготовления «Доширак» из-за фейковых сообщений о перебоях с поставками, сообщает «Лента.ру».

Ранее в Сети появилась информация, что рязанский завод, где делают полуфабрикат, приостановил производство и в ближайшее время поставки будут осуществляться не в полном объеме. После этого в дефицитом лапши столкнулись в некоторых российских городах, в том числе в Сибири.

«Распространяемая новость про якобы перебои содержит документы, которые были распространены четыре месяца назад, и за это время перебоев в отгрузке не было. С производством в Рязани все нормально», – рассказал представитель минсельхоза области Алексей Лавренев.

После информации о предстоящем дефиците россияне активно скупают «Доширак». По словам очевидцев, покупатели выносят товары из магазинов коробками, а склады магазинов пустеют. Пользователи начали выкладывать фото опустевших витрин.

Дистрибьютор «Доширака» объяснил, что лапша пропала из магазинов, потому что ее слишком много едят. По его словам, на одном из заводов устанавливают дополнительные линии производства, но долгосрочного сокращения производства лапши не происходит.

Между тем предприимчивые россияне уже продают лапшу по завышенной цене. Так, житель Магадана за одну упаковку «Доширака» со вкусом говядины просит пять тысяч рублей. При этом стандартная стоимость товара около 50 рублей.

Ранее в Алтайском крае резко подешевели сезонные овощи и фрукты. При этом в Сибири и России наблюдается удорожание некоторых категорий. Снизились цены на 12 из 24 социально значимых продуктов питания, а именно на яблоки, лук, морковь, свинину и молоко.

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