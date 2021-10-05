Горняк22: В школе Барнаула ввели карантин из-за подозрений на гепатит А у ребенка

Школа. Класс Фото: Анна Меньшикова

Уроки не отменяют, но класс изолировали – выделили время для переодеваний и похода в столовую. Некоторых учеников отправили сдавать анализ

Класс барнаульской школы №137 закрыли на карантин из-за подозрений на гепатит А у ребенка. Об этом «Толку» сообщили родители учеников.

«Родительский комитет написал в общем чате, что у одного из детей заподозрили инфекцию и у нас вводят карантин на 35 дней», – рассказали они.

Известно, что речь идет об одном из первых классов – якобы заболевшего ребенка госпитализировали, его диагноз уточняют.

Уроки не отменяют, однако переодеваться и ходить в столовую дети будут отдельно от других. Кроме того, некоторых детей отправили сдавать анализ в поликлинику.

Замруководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина сообщила «Толку», что обстоятельства и вид гепатита еще выясняются, так как сообщение об инфекции поступило в выходные. Класс не отправят на полный карантин, так как противоэпидемические мероприятия в данном случае не отличаются от тех, что проводят при ОРВИ.

Гепатит А (инфекционный гепатит) – вирусное заболевание, которое протекает с поражением печени и желчевыделительной системы. Передается контактно-бытовым путем. Чаще всего (в 60% случаях) его диагностируют у детей. Заболеванию присуща сезонность, эпидемические вспышки наблюдаются в осенне-зимний период. Почти все пациенты полностью выздоравливают и приобретают пожизненный иммунитет.

Ранее «Толк» сообщал о том, что жителей Алтайского края убеждают экстренно прививать детей от полиомиелита.

ТОЛК