Горняк22: В школе Барнаула ввели карантин из-за подозрений на гепатит А у ребенка
Школа. Класс Фото: Анна Меньшикова
Уроки не отменяют, но класс изолировали – выделили время для переодеваний и похода в столовую. Некоторых учеников отправили сдавать анализ
Класс барнаульской школы №137 закрыли на карантин из-за подозрений на гепатит А у ребенка. Об этом «Толку» сообщили родители учеников.
«Родительский комитет написал в общем чате, что у одного из детей заподозрили инфекцию и у нас вводят карантин на 35 дней», – рассказали они.
Известно, что речь идет об одном из первых классов – якобы заболевшего ребенка госпитализировали, его диагноз уточняют.
Уроки не отменяют, однако переодеваться и ходить в столовую дети будут отдельно от других. Кроме того, некоторых детей отправили сдавать анализ в поликлинику.
Замруководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина сообщила «Толку», что обстоятельства и вид гепатита еще выясняются, так как сообщение об инфекции поступило в выходные. Класс не отправят на полный карантин, так как противоэпидемические мероприятия в данном случае не отличаются от тех, что проводят при ОРВИ.
Гепатит А (инфекционный гепатит) – вирусное заболевание, которое протекает с поражением печени и желчевыделительной системы. Передается контактно-бытовым путем. Чаще всего (в 60% случаях) его диагностируют у детей. Заболеванию присуща сезонность, эпидемические вспышки наблюдаются в осенне-зимний период. Почти все пациенты полностью выздоравливают и приобретают пожизненный иммунитет.
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