Горняк22: Потепление до +11 градусов придет в Алтайский край на этой неделе

Осень. Листья Фото: Анна Меньшикова

Текущая неделя октября порадует жителей Алтайского края теплой погодой до +11 градусов. При этом практически каждый день ожидаются осадки

На неделе с 4 по 10 октября в Алтайском крае ожидается потепление до +11 градусов днем, сообщает gismeteo.ru.

Хотя в начале недели жителей края ждут дожди, погода при этом будет сохранять плюсовые значения. 5 октября ожидается около +6…+8 градусов. В среду столбики термометров поднимутся до +11 градусов.

8 октября вновь похолодает до +5. Также в этот день следует ожидает дождь и снег. Но при этом неделя завершится на хорошей погодной ноте. К выходным температура воздуха в регионе снова поднимется до +9…+11 градусов. Осадков в эти дни не ожидается.

Ранее стало известно, что Барнаулу к зиме выделили 115 млн на дорожную и спецтехнику. На эту сумму закупят уборочные и коммунальные машины, которые можно будет использовать для уборки снега с улиц. Всего коммунальщики получат 27 новых единиц.

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