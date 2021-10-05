Горняк22: В России резко упали продажи билетов на концерты звёзд

Концерт. Шоу Фото: pixabay.com

По словам представителей шоу-бизнеса, на руках у людей сейчас более 5 млн билетов на несостоявшиеся мероприятия. У организаторов шоу накопились обязательства перед зрителями на 8 млрд рублей

В 2021 году в России продажи билетов на концерты упали в четыре раза по сравнению с допандемийным временем, заявил гендиректор билетного оператора Concert.ru Дмитрий Утяшев, сообщает «Известия».

«Индустрию не спасает и формат COVID-free. Даже с ним власти не разрешают полностью заполнять крупные площадки (стадионы, спортивные комплексы)», – рассказал он.

По словам музыкального продюсера «Нашествия» Алана Маршалла, сейчас в России продается в три-шесть раз меньше билетов, чем, например, в 2019 году. При этом даже в 2020 году показатели были в полтора-два раза лучше, хотя тогда пандемия уже разразилась в мире.

Специалисты, в частности, объясняют спад продаж тем, что люди неохотно берут билеты на шоу и концерты, которые сейчас регулярно переносят из-за неблагоприятной эпидобстановки в стране.

Ранее барнаульский зоопарк открыл бесплатный вход алтайским пенсионерам. В пресс-службе зоопарка рассказали, что билет можно получить на входе при предъявлении пенсионного удостоверения, а также напомнили, что с 27 сентября в связи с сокращением светового дня зоопарк работает до 19.00.

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