Горняк22: Врач рассказал об опасности фотосессий в осенней листве

Осень. Фотосессия Фото: pixabay.com

По словам специалиста, после фотосессии необходимо вымыть руки и лицо с мылом, так как на опавших листьях живут грибки, активно распространяющие свои споры

Фотосессии в осенних листьях могут быть опасны и вызывать заболевания дыхательных путей и аллергию, заявил врач-отоларинголог Владимир Зайцев, сообщает «Слово и Дело».

«В опавшей на землю листве запускается процесс гниения, который сопровождается неприятным запахом и распространением вредных для человека инфекций. Поэтому листья лучше не подбрасывать над собой, не прижимать к глазам и дыхательным путям», – отметил он.

Врач рассказал, что вдыхание воздуха рядом с залежалой листвой может спровоцировать состояние острого или аллергического ринита, а также неприятности с носоглоткой. Помимо этого, опавшие листья не только гниют, но и загрязняются.

«Если хочется сфотографироваться на фоне золотых листьев, нужно выбирать крупные и сухие листья клена без повреждений и потемнений. Листочки тополя, ясеня, липы использовать не стоит – в них, скорее всего, уже начался процесс гниения», – заключил эксперт.

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