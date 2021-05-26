Горняк22: Летним трендом станет платье Джулии Робертс

Модным трендом этого лета станет короткое облегающее платье Джулии Робертс из фильма «Красотка».

В весенне-летних ассортиментах многих модных брендов (да и масс-маркете тоже) замечены копии того самого платья красотки Вивьен – кроп-топ, соединенный на талии массивным металлическим кольцом с ярко-синей мини-юбкой. Платье представлено в разных расцветках.

«Стиль 90-х нельзя назвать элегантным и сдержанным, скорее свободным и кричащим, как и сами люди, что жили в то время. Почти два десятилетия понадобилось современным дизайнерам, чтобы переосмыслить этот стиль вернуть его к жизни. Ранее в коллекциях магазинов заметили одно из знаменитых нарядов Джулии Робертс – коричневое платье в белый горошек, которое носила ее героиня из «Красотки», — пишет ФАН.

В этом сезоне модными стали черные брюки клеш. По словам fashion-эксперта «Модного приговора» Эвелины Хромченко, мода действительно возвращается.

Фото: скриншот кадра из фильма

Алтайская правда