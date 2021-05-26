ГОРНЯК22 27.05.2021
Общество

Горняк22: 15-стороннее соглашение подписали в Алтайском крае

Горняк22
15 часов Ago

Алтайский женсовет подписал 15-стороннее Соглашение о взаимодействии органов власти и общественности в интересах семьи и детей. К совместной работе краевых ведомств и общественности присоединились ГУ МЧС России по краю, уполномоченный по правам ребенка в регионе, министерство культуры, управление молодежной политики и реализации программ общественного развития, управление по труду и занятости населения и Молодежное правительство Алтайского края.

«Семейные ценности и традиции, которые закладываются в семье, передаются из поколения в поколение. Это наше самое главное национальное достояние. И, давайте, не будем забывать о важнейшей роли нас, взрослых, родителей в воспитании детей. От нашей с вами работы зависит «социальный климат» в семье и обществе», — отметила председатель краевого регионального отделения Союза женщин России Надежда Ремнева. 

Совместные проекты и программы, которые предстоит реализовывать, будут созвучны государственным задачам, которые ставит перед органами исполнительной власти президент России Владимир Путин в своих ежегодных Посланиях. Это и нашло отражение в тексте нового соглашения.

Алтайская правда

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