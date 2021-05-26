ГОРНЯК22 27.05.2021
Общество

Горняк22: В Москве наградили школьника из Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago

Школьника из Быстроистокского района Алтайского края Максима Павлова наградили в Зале Славы Музея Победы в Москве. Юноша получил нагрудный знак «Горячее сердце» за личное мужество в чрезвычайных ситуациях.

Юный герой, рискуя жизнью, спас из горящего дома инвалида второй группы. Затем снова вернулся в задымленную постройку и вынес на улицу газовый баллон, предотвратив хлопок газа и более серьезные последствия возгорания, рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Ранее Максим Павлов был награжден нагрудным знаком МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС».

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Быстроистокский район 

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Виктор Томенко прокомментировал присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести»

Горняк22: Виктор Томенко прокомментировал присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести»

Горняк22
15 часов Ago
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести». «Это решение было принято президентом страны вчера! Все...
Горняк22: Александр Романенко поздравил барнаульцев с присвоением городу почетного звания

Горняк22: Александр Романенко поздравил барнаульцев с присвоением городу почетного звания

Горняк22
15 часов Ago
Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС) Александр Романенко поздравил жителей Барнаула с присвоением городу почетного звания «Город трудовой доблести». «Уважаемые...

Читать по теме:

ВТОПЕ: