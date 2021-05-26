Горняк22: В Москве наградили школьника из Алтайского края

Школьника из Быстроистокского района Алтайского края Максима Павлова наградили в Зале Славы Музея Победы в Москве. Юноша получил нагрудный знак «Горячее сердце» за личное мужество в чрезвычайных ситуациях.

Юный герой, рискуя жизнью, спас из горящего дома инвалида второй группы. Затем снова вернулся в задымленную постройку и вынес на улицу газовый баллон, предотвратив хлопок газа и более серьезные последствия возгорания, рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Ранее Максим Павлов был награжден нагрудным знаком МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС».

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Быстроистокский район

Алтайская правда