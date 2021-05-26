Горняк22: Самые дорогие дни: в какие месяцы выгодно идти в отпуск в 2021 году

Приближается лето, а вместе с ним и горячий отпускной сезон. Самый выгодный месяц для отпуска – это месяц, в котором больше рабочих дней. Это апрель, июль, август и сентябрь, в каждом из них — по 22 рабочих дня. А вот в июне 21 рабочий день.

По сумме отпускные выплаты в такие месяцы приближаются к заработной плате. Выгодно брать максимальное количество отпускных дней за раз с захватом выходных. Отпускные за выходные платят, а зарплату нет.

В мае и январе брать отпуск невыгодно, ведь рабочих дней в этих месяцах мало. Если день отпуска выпадет на праздник, его не включат в отпуск, а перенесут на другой день – добавят его в конец отпуска.

Напомним, отпускные работодатель обычно оплачивает не позднее, чем за три дня до начала отпуска. Сумму высчитывают исходя из среднедневного заработка за отчетный период – как правило, за год. Если сотрудник отработал меньше, то за отработанный период.

Как правило, оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней в год. Можно его делить на части. Но одна из них не должна быть короче 14 дней.

Алтайская правда