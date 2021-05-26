ГОРНЯК22 27.05.2021
Общество

Горняк22: Самые дорогие дни: в какие месяцы выгодно идти в отпуск в 2021 году

Горняк22
15 часов Ago

Приближается лето, а вместе с ним и горячий отпускной сезон. Самый выгодный месяц для отпуска – это месяц, в котором больше рабочих дней. Это апрель, июль, август и сентябрь, в каждом из них — по 22 рабочих дня. А вот в июне 21 рабочий день.

По сумме отпускные выплаты в такие месяцы приближаются к заработной плате. Выгодно брать максимальное количество отпускных дней за раз с захватом выходных. Отпускные за выходные платят, а зарплату нет.

В мае и январе брать отпуск невыгодно, ведь рабочих дней в этих месяцах мало. Если день отпуска выпадет на праздник, его не включат в отпуск, а перенесут на другой день – добавят его в конец отпуска.

Напомним, отпускные работодатель обычно оплачивает не позднее, чем за три дня до начала отпуска. Сумму высчитывают исходя из среднедневного заработка за отчетный период – как правило, за год. Если сотрудник отработал меньше, то за отработанный период.

Как правило, оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней в год. Можно его делить на части. Но одна из них не должна быть короче 14 дней.

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Виктор Томенко прокомментировал присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести»

Горняк22: Виктор Томенко прокомментировал присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести»

Горняк22
15 часов Ago
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести». «Это решение было принято президентом страны вчера! Все...
Горняк22: Александр Романенко поздравил барнаульцев с присвоением городу почетного звания

Горняк22: Александр Романенко поздравил барнаульцев с присвоением городу почетного звания

Горняк22
15 часов Ago
Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС) Александр Романенко поздравил жителей Барнаула с присвоением городу почетного звания «Город трудовой доблести». «Уважаемые...

Читать по теме:

ВТОПЕ: