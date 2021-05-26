ГОРНЯК22 27.05.2021
Общество

Горняк22: Медикам федерального центра травматологии в Барнауле вручили награды

Горняк22
15 часов Ago

Накануне прошло торжественное мероприятия, посвященное 9-летию со дня основания в крае Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. В его рамках зампредседателя регионального правительства Игорь Степаненко вручил награды.

Краевыми и ведомственными наградами были отмечены сотрудники, которые помогали больным с коронавирусом в период перепрофилирования медучреждения в ковидный госпиталь.

Почетными грамотами правительства Алтайского края были удостоены врач-нейрохирург Алексей Кривошеин, врач-терапевт Елена Ковалева, врач-анестезиолог-реаниматолог Константин Моисеенко, старшая сестра Наталья Ключевая, главный бухгалтер Анна Киреева. Благодарностью губернатора региона отмечена операционная медсестра Ольга Третьякова.

Главный врач Владимир Пелеганчук расскзал, что за девять лет в медцентра прошли лечение более 55 тысяч пациентов. Было проведено свыше 49 тысяч операций, большая чать из которых относится к категории высокотехнологичных. Медицинскую помощь в центре получают жители 53 субъектов страны, сообщает пресс-служба губернатора края.

После главврач вручил нагрудные знаки «Отличник здравоохранения» заведующим травматолого-ортопедическим отделением №1 Вадиму Найданову и отделом госпитализации Любови Колокольцевой, а также врачу — клиническому фармакологу Елене Супрун.

Фото: Антон Червяков

Алтайская правда

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