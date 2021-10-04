Горняк22: Юные барнаульские акробатки приняли участие в шоу «Лучше всех» на Первом канале

Фото: скрин программы на Первом канале

Организаторы шоу заметили акробаток во время выступления на одном из конкурсов и пригласили их принять участие в съемках программы

Восемь юных воспитанниц барнаульской цирковой студии «Эквилибриум» приняли участие в шоу детских талантов на Первом канале «Лучше всех» с Максимом Галкиным, сообщает пресс-служба администрации города.

Организаторы заметили их номер на одном из конкурсов и пригласили их принять участие в съемках.

«Дети хоть немного и волновались, но выступили достойно и покорили своим мастерством зрителей студии и Максима Галкина», – рассказали в городском комитете по образованию.

Выпуск шоу можно посмотреть 3 октября в 19:20 на Первом канале.

Ранее сообщалось, что алтайские танцоры примут участие в популярном шоу «Новые танцы» на телеканале ТНТ. Пара Айхан и Агая Шинжины родом из Горно-Алтайска, им 30 и 31 год.

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