Горняк22: Старшеклассники избили восьмилетнего мальчика в новосибирской школе

Фото: Mash Siberia

Когда кадры попали в Сеть, историей заинтересовались правоохранительные органы. Они начали проверку по данному факту

В новосибирской школе №1 старшеклассники напали на восьмилетнего мальчика во время перемены, сообщает Mash. По словам его матери, у ребенка компрессионный перелом позвоночника. Полиция проводит проверку по данному факту.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как двое школьников вытащили ребенка из кабинета, кинули на пол и начали избивать. Один из детей попытался вмешаться, но он также получил от старшеклассников.

Со слов матери, никто из учителей не вмешался в конфликт.

После того, как кадры попали в сеть, силовики начали выяснять обстоятельства случившегося. Школа от комментариев отказалась.

Ранее сообщалось, что 14-летняя жительница города Барнаула в компании двух подруг в одном из заброшенных домов краевого центра избила, а затем совершила «иные действия сексуального характера» в отношении 11-летней девочки.

Компания записала издевательства на камеру, видео затем распространяли в соцсетях и отправили матери потерпевшей.

ТОЛК