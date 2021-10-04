Горняк22: Крупный пожар произошел ночью на пилораме в Алтайском крае

Пожар. МЧС Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Спасатели просят жителей региона быть бдительными и строго соблюдать меры пожарной безопасности — проверять электропроводку, не оставлять огонь без присмотра

Минувшей ночью на пилораме в селе Боровиха Первомайского района произошел серьезный пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Площадь возгорания составила 300 «квадратов». На месте работали четыре ствола, которые подавали воду для тушения.

Спасатели оперативно справились с огнем. Причины ЧП устанавливаются.

Кроме того, в Рубцовске по улице Коммунистическая ночью горело заброшенное здание. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что ночью 22 сентября мужчина облил бензином припаркованный автомобиль у дома по адресу: улица Веры Кощеевой, 19 в Барнауле и поджег его. Предположительно известно, что поджог был заказным.

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