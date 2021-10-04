Горняк22: 12 человек пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровском крае
Скорая помощь Фото: pixabay.com
К счастью, в ДТП никто не погиб. Однако многие пассажиры получили серьезные травмы и были госпитализированы в ближайшую больницу
Серьезное ДТП произошло на трассе в Хабаровском крае – автобус слетел с дороги в кювет и опрокинулся, сообщает ТАСС.
В результате случившегося 12 человек получили травмы. Они были госпитализированы в ближайшую больницу.
Всего в автобусе находились 30 человек. Предварительно известно, что водитель не справился с управлением и допустил съезд автобуса с дороги.
Ранее сообщалось, что грузовик столкнулся с внедорожником на трассе Барнаул – Новосибирск. ДТП произошло вечером 2 октября. От удара внедорожник отнесло в кювет. По некоторым данным, в аварии есть погибший.