Горняк22: В Барнауле торжественно открыли филиал футбольной академии Льва Яшина
Открытие филиала Фото: правительство Алтайского края
Перспективные воспитанники академии из регионов получат возможность продолжить занятия в Центральной академии «Динамо», а в дальнейшем выступать и в основной команде бело-голубых
3 октября на стадионе «Динамо» в Барнауле состоялась церемония открытия филиала футбольной академии имени Льва Яшина, сообщает пресс-служба правительства края.
Губернатор региона Виктор Томенко принял участие в мероприятии. Он отметил, что в Сибири пока это первый филиал.
«Я очень рад, что мы открываем его в Барнауле, в Алтайском крае. Потому что есть футбольные традиции и футбольная история нашей спортивной школы «Динамо», – отметил Виктор Томенко.
Сейчас в Алтайском крае действует сеть специализированных школ: «Динамо», «Алтай», «Полимер», а также частные футбольные школы, школы в городах и районах края.
Ранее сообщалось, что хоккеисты «Динамо-Алтай» провели первый домашний матч с командой из Набережных Челнов. Алтайские спортсмены проиграли гостям со счетом 3:4.