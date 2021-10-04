Горняк22: 12 человек пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Скорая помощь Фото: pixabay.com

К счастью, в ДТП никто не погиб. Однако многие пассажиры получили серьезные травмы и были госпитализированы в ближайшую больницу

Серьезное ДТП произошло на трассе в Хабаровском крае – автобус слетел с дороги в кювет и опрокинулся, сообщает ТАСС.

В результате случившегося 12 человек получили травмы. Они были госпитализированы в ближайшую больницу.

Всего в автобусе находились 30 человек. Предварительно известно, что водитель не справился с управлением и допустил съезд автобуса с дороги.

Ранее сообщалось, что грузовик столкнулся с внедорожником на трассе Барнаул – Новосибирск. ДТП произошло вечером 2 октября. От удара внедорожник отнесло в кювет. По некоторым данным, в аварии есть погибший.

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