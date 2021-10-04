Горняк22: В барнаульском супермаркете «Лента» произошло короткое замыкание
Пожар. МЧС Фото: Инцидент Барнаул
В соцсетях появились кадры, на которых видно, что люди стоят возле магазина. Также на место прибыло несколько пожарных расчетов
Вечером 3 октября в супермаркете «Лента» на улице Сергея Семенова в Барнауле произошло короткое замыкание светильника, сообщили «Толку» в пресс-службе ГУ МЧС по краю.
По данным источника, последующего горения в здании не было, однако пожарная сигнализация все же сработала.
Администрация магазина экстренно эвакуировала посетителей из помещения – всего 33 человека, 13 из них – персонал.
Когда на место прибыли спасатели, задымления в магазине не было. Сотрудники МЧС провели проверку объекта.
Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел ночью 3 октября на пилораме в Первомайском районе. Площадь возгорания составила 300 «квадратов». Спасатели использовали четыре ствола для подачи воды.