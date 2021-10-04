Горняк22: Муж сбежавшей Марины Раковой назвал дело против нее заказным

Марина Ракова Фото: instagram.com/mn_rakova

Супруг сбежавшей Раковой пообещал в ближайшее время сделать громкое заявление, так как, по его мнению, дело против нее заказное

Супруг вице-президента Сбербанка и экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой которая скрывается от следствия, заявил, что не знает, где находится его жена, сообщает Рен.ТВ.

Когда к нему пришли журналисты, Артур Стеценко находился в загородном доме в Подмосковье, где два дня назад прошли обыски.

«Марина уехала на работу, я забрал ее в обед. Мы пообедали, и она поехала обратно. Уехала в белых брюках, белой рубашке, тонком пальто. Вещей у нее с собой не было. Связи сейчас нет», – добавил он.

При этом возбужденное против Раковой и ее коллег дело он назвал «заказным». Стеценко пообещал в скором времени выступить с заявлением.

Напомним, что экс-замглавы минпросвещения и вице-президента Сбербанка Марину Ракову подозревают в лоббировании выделения бюджетных денег Фонду новых форм развития образования, где она была гендиректором. Средства предназначались для госконтрактов по федеральному проекту «Учитель будущего».

Экспертиза выявила подделку отчетов по проводимым научным исследованиям. Обыски также прошли у ее окружения – руководства Фонда и одного из департаментов министерства.

Кроме того, суд арестовал еще трех фигурантов дела: двух топ-менеджеров Сбербанка и преподавателя РАНХиГС. Всех подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее стало известно, что вице-президента Сбербанка родом с Алтая подозревают в хищении 50 млн. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Марина Ракова родилась в алтайском Горняке. На должности вице-президента Сбербанка курировала проекты, связанные с созданием школьной и вузовской платформ.

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