Горняк22: Актриса Ольга Прокофьева попала в больницу с коронавирусом
Ольга Прокофьева Фото: instagram.com/official_prokofyeva/
Недавно Прокофьева вернулась с отпуска, который она провела в Краснодарском крае. По прилету она почувствовала себя плохо и сдала анализ
58-летнюю актрису Ольгу Прокофьеву госпитализировали в больницу с коронавирусом, сообщает Mash.
Оказалось, что недавно она вернулась из Краснодара и стала жаловаться на слабость и кашель. Тест на ковид оказался положительным. Ей прописали лечение на дому, однако вскоре ее состояние ухудшилось, и она вызвала скорую.
В больнице у нее диагностировали среднетяжёлую форму ковида, а исследование КТ подтвердило инфекцию легкой степени.
Ранее стало известно, что Ларису Гузееву госпитализировали в больницу №40 в Коммунарке. Телеведущую привезли на скорой помощи. Позже врачи у Гузеевой подтвердили коронавирус. При этом компьютерная томография якобы поражения легких не показала.