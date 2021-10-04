Горняк22: В Алтайском крае задержали подозреваемого в поджоге машины полицейского

Сгоревшее авто Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Не исключено, что его мотивом была месть – якобы «в силу своей служебной деятельности» полицейский вступил в несколько конфликтов с местными криминальными элементами

В Алтайском крае задержали подозреваемого в уничтожении служебной машины врио начальника отдела полиции в Чарышском районе. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Инцидент произошел 28 сентября в Чарышском районе – злоумышленник облил легковоспламеняющейся жидкостью капот «Лады» и поджег. После случившегося транспортное средство восстановлению не подлежит.

По данным ведомства, задержанный – 39-летний местный житель, который действовал «из личных неприязненных отношений».

Ранее «Толк» сообщал о том, что причиной поджога мог стать конфликт, который возник между мужчиной и полицейским, когда последний служил в должности участкового.

ТОЛК