Горняк22: Умер основатель алтайского Камамбера Александр Кокорин

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Его не стало 2 октября. Редакция «Толка» выражает глубокие соболезнования родным и близким известного алтайского сыровара

Руководитель и основатель известной алтайской сыроварни «Солоновкино» Александр Кокорин ушел из жизни. Об этом пишет ИА «Алтапресс» со ссылкой на соцсети. Причины смерти не уточняются.

«Настоящий друг и учитель для многих из нас. Мудрый, добрый, готовый прийти на помощь в любую минуту. Саша всегда был примером настоящего труженика и мастера. Он многим успел передать свою мудрость, заботу, чувство справедливости», — говорится в сообщении.

Александр Кокорин вместе с супругой Аллой основали сыроварню и стали производить сыр, подобный сорту Камамбер.

Ранее сообщалось, что продукция частной сыроварни в селе Солоновка под Белокурихой была признана одной из лучших на международном уровне. Сыр, произведенный на Алтае, получил бронзовую медаль на одном из крупнейших и самых престижных международных форумов производителей сыра и молочной продукции во Франции.

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