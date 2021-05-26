Горняк22: Работа в жару: права работника и обязанности работодателя

Жара буквально делает невыносимой работу в офисе. Хорошо тем, у кого в офисе есть кондиционер. А если нет? Тогда стоит взять себе на заметку. Если работники вынуждены летом продолжать работу в душном и жарком помещении, то работодатели должны позаботиться о комфорте сотрудников.

Любой сотрудник может отказаться от работы, если действительно есть угроза его жизни и здоровью. Это прописано в ст. 222 Трудового кодекса, ст. 11 Закона об охране труда. Но об этом он должен письменно сообщить руководству. В заявлении должно быть прописано, что в таких условиях работать невозможно. Пока работодатель не рассмотрит это заявление, свои обязанности работнику придется выполнять.

Какая температура должна быть на рабочем месте?

Правила охраны труда при повышенных температурах прописывает СанПиН 2.2.4.548-96. Здесь содержатся гигиенические требования к микроклиматическим условиям в производственных помещениях. Причем расписано все для каждого вида работ — в зависимости от того занят ли человек умственным или физически трудом.

В офисах температура воздуха должна составлять не более 28 градусов. Если температура выше, рабочий день сокращается на час.

А вот для производственных помещений предусмотрены другие правила. Температурный режим на предприятии зависит от категории работ. Но там должно быть прохладнее, чем в офисах.

Сколько можно часов работать в жару?

В жару рекомендуется сокращать рабочее время. Все зависит от того, насколько жарко в рабочем помещении (а не на улице!).

Если вы работаете в офисе и заняты в основном умственным трудом, то ваш рабочий день должен быть таким:

При температуре 28 градусов – 8 часов;

28,5 градусов – 7 часов;

29 градусов – 6 часов;

29,5 градусов – 5,5 часов;

30 градусов – 5 часов;

30,5 градуса – 4 часа;

31 градус – 3 часа;

31,5 градуса – 2,5 часа;

32 градуса – 2 часа;

32,5 градуса – 1 час.

Более интенсивные физические работы предполагают еще более сокращенный рабочий день. Так, например, рабочие в цехах вообще не должны работать при температурах 32 и 32,5 градуса. Чем более интенсивный труд, тем более сокращается рабочий день в жарком помещении.

Алтайская правда