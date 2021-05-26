Горняк22: Троица 2021: какого числа, традиции и запреты

В 2021 году Троица — один из важнейших праздников для православных христиан — будет отмечаться в воскресенье, 20 июня. Этот день также считается днем рождения Святой церкви. Накануне, 19 июня, православная церковь отмечает Троицкую родительскую субботу.

Троица у православных отмечается в течение трех дней: Родительская суббота, Троицкое воскресенье и Духов день (в 2021 году это 21 июня). В Троицкое воскресенье и Духов день необходимо посетить церковную службу.

Символом праздника является березка. Это дерево считается «женским». Поэтому на Руси ранее девушки украшали березки и загадывали заветные желания.

В этот день не следует заниматься домашней работой. Также нельзя копать, скашивать траву и высаживать растения.

С праздником Святой Троицы связано много обычаев и суеверий. В частности, считается, что все культуры в огороде необходимо было высадить до этого дня, а в сам день Троицы все работы на поле и в огороде находятся под строгим запретом.

Также категорически нельзя трогать землю и в Духов день, который наступает на следующий день после Троицы. По поверьям, в этот день наступают именины Земли-кормилицы. Поэтому великим грехом считаться пахать, рыхлить, сажать и т.д.

А вот после Троицы и Духова дня каких-то явных запретов нет. Поэтому можно высаживать те культуры, которые не удалось посадить ранее.

Алтайская правда