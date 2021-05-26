ГОРНЯК22 27.05.2021
Общество

Горняк22: Под музыку доят коров в современном доильном зале, который появился в Алтайском крае

Горняк22
16 часов Ago

Журналисты газеты «Районные вести» побывали в современном доильном зале, запущенном «Агрофирмой Гудвилл» в селе Кокши. Новый доильный зал «Европараллель 2х18» производства компании DeLaval – современный коровник с комфортными лежаками и автоматическим скреперным навозоудалением. Таким даже в Алтайском крае могут похвастать единицы, не то что в отдельно взятом районе.

На сегодняшний день на ферме содержится 2000 голов. Как описывают наши коллеги, доильный зал находится в здании, обшитом сайдингом в бело-желто-зеленых тонах, с пластиковыми окнами и дверями – напоминает современный магазин. Внутри помимо доильного зала есть столовая, мужские и женские душевые, раздевалки, туалет, компьютерная, кабинеты ветеринарных специалистов. Отдельные помещения занимают комната для хранения продукции и молочная лаборатория. В первой стоят молочные танки: всё молоко поступает туда, а после проверки качества в молочной лаборатории – на молочный завод «Алтайская Бурёнка» в Буланиху (Зональный район).

Доильный зал параллельного типа «2 на 18» предполагает, что три оператора машинного доения одновременно доят 36 коров, всего доится 687 – более 220 голов на одного оператора, а при обычном привязном содержании – 50. На доение коровы приходят сами, к залу буренки уже приучены, каждая заходит и встает на свое место. Весь процесс доения включает мойку вымени специальной пеной, сцеживание, проверку на заболевания, подключение аппарата… на всё про всё на каждую буренку уходит 5–7 минут. Работают три смены доярок по три человека. Доят два раза: с 6 утра до 12 дня, затем с 18 до 24 часов. И кстати, весь процесс сопровождает популярная музыка.

Советский район 

Алтайская правда

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