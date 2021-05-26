Горняк22: Молодежные лидеры рассказали губернатору Виктору Томенко о своих проектах

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Алтайские молодежные лидеры рассказали губернатору Виктору Томенко, какие проекты они успешно реализуют в регионе.

На этой неделе глава правительства региона провел заседание Общественного совета по вопросам молодежной политики. В рамках встречи были подведены итоги конкурсной кампании на соискание в 2020 году грантов федерального и краевого уровней.

О достижениях

Наш регион находится на втором месте в Сибирском федеральном округе по количеству заявок, поступивших в прошлом году на Всероссийский конкурс молодёжных авторских проектов. Их было почти пятьсот. В результате Федеральное агентство по делам молодёжи поддержало 42 работы из Алтайского края.

– Благодаря новым интересным идеям удалось привлечь свыше 35 миллионов рублей. Это отличный показатель. К проектам нашей молодежи власти относятся с особым вниманием. Будем поддерживать их в дальнейшем, – подчеркнул Виктор Томенко.

Кроме того, молодежные инициативы получили финансирование за счет предоставления грантов губернатора Алтайского края. По словам начальника краевого управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Екатерины Четошниковой, было заявлено 127 проектов из 20 муниципалитетов. По итогам конкурса поддержано 36 проектов на общую сумму 6 миллионов рублей.

Спасибо добровольцам

На заседании поговорили о результатах реализации в крае Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

– Региональный штаб акции был открыт в марте прошлого года на базе Алтайского центра развития добровольчества. Волонтеры доставили пожилым людям свыше 30 тысяч бесплатных продуктовых наборов. Осенью в период роста заболеваемости ковидом запустили новое направление работы – оказывали помощь врачам. 400 добровольцев трудились в больницах, поликлиниках, в том числе находились в красной зоне, – говорит Екатерина Четошникова.

Во время встречи студенты рассказали о волонтерских инициативах, реализованных в регионе в 2020 году. Так, «Школу юного спасателя» представил Александр Чащин из Алтайского транспортного техникума, марафон добрых дел «Все на борт!» – заместитель председателя исполнительного комитета Лиги студентов АлтГУ Дарья Кондратова. Девушка получила грант в размере 320 тысяч рублей.

– Наш марафон включает в себя серию мероприятий, которые направлены на укрепление семейных ценностей в период борьбы с ковидом. Участниками стали 25 семей из городов и сёл Алтайского края. В программу входят квизы, квесты в формате онлайн, – подчеркнула Дарья Кондратова.

Губернатор отметил, что система поддержки добровольчества четко выработана. Подчеркнул, насколько важно продолжать работу, но уже в формате движений, клубов, постоянно действующих направлений. Он попросил активистов по максимуму включать в лучшие практики жителей региона.

Из разных сфер

Активисты представили губернатору свои проекты из разных сфер. Что объединяет авторов работ? Желание создать площадки для общения, раскрытия интеллектуального и творческого потенциала, обмена опытом. Так, руководитель барнаульской студии креативных решений «На репите» Никита Тушев представил свой медиапроект «Родился – пригодился». Его можно увидеть на YouTube-канале.

– Много талантливых молодых людей уезжают в Москву, Санкт-Петербург, – говорит Никита Тушев. – Но ведь и в Барнауле можно найти дело, которое поможет раскрыться, выйти на новый уровень. Программа дает возможность познакомиться с известными в крае личностями, которые остались дома и добились успехов в карьере.

Инна Микушина из педвуза рассказала о «Мобильном доме культуры». Она организует выездные мастер-классы, интерактивные игры и концерты в селах Алтайского края.

– Наша задача – консолидировать усилия студенческих и школьных объединений в их культурно-просветительской деятельности. Сферы охватываем самые разные: это творчество, робототехника, цифровизация, – рассказывает Инна Микушина.

Она успешно завершает обучение в вузе в нынешнем году. Планирует работать педагогом в одной из барнаульских школ и параллельно продолжать заниматься развитием различных проектов, учить детей развивать свои идеи.

О региональной образовательной программе «Школа дебатов» говорил кандидат филологических наук доцент Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Артём Шмаков. Заведующий сектором по делам молодежи отдела по физической культуре и спорту администрации Косихинского района Татьяна Болдакова поделилась опытом создания в районе креативного пространства «Вертушка». Начальник отдела молодежной политики управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Бийска Юлия Игушева рассказала о проведении в городе III Открытого окружного молодёжного форума.

Алтайская правда