Горняк22: АО «Алтайэнергосбыт» определило победителей и призёров конкурса «Золотая опора»
26 мая в День российского предпринимательства АО «Алтайэнергосбыт» назвало 50 победителей и призёров национальной премии потребителей электроэнергии «Золотая опора» — 2021 по итогам работы в 2020 году. Конкурс проводится среди клиентов – юридических лиц региональных энергосбытовых компаний Группы «Интер РАО», в состав которой входит и АО «Алтайэнергосбыт».
В топ самых надёжных потребителей электроэнергии в Алтайском крае и Республике Алтай вошли компании практически из всех отраслей экономики.
Победителями конкурса стали (приведены в алфавитном порядке):
- 1. ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» (Алтайский край);
- 2. ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт» (Республика Алтай);
- 3. АО «Курорт Белокуриха» (Алтайский край);
- 4. ООО «Мария-Ра» (Алтайский край);
- 5. ЗАО «Эвалар» (Алтайский край).
Цель конкурса – отметить предприятия и организации, которые на протяжении 2020 года своевременно оплачивали потреблённую электроэнергию, внедряли технические решения, направленные на эффективное использование энергоресурсов, устанавливали современные системы учёта и контроля энергопотребления.
Генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт» Валерий НАГОРНОВ:
— От всей души поздравляем и благодарим победителей и призёров конкурса! В этом году мы надеемся вручить награды, дипломы и подарки, посетив предприятия, чтобы выразить уважение и признательность нашим надёжным партнёрам и клиентам при личной встрече. Победа в конкурсе «Золотая опора» — это знак стабильно работающего, успешно развивающегося бизнеса. Мы искреннее рассчитываем на дальнейшее столь же эффективное сотрудничество!
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