Горняк22: В Алтайском крае резко подешевели сезонные овощи и фрукты

Продукты Фото: телеканал "Толк"

Цены на сезонные продукты в Алтайском крае поползли вниз. При этом в Сибири и России, наоборот, наблюдается удорожание некоторых категорий

В Алтайском крае за неделю с 20 по 26 сентября отмечено снижение цен на некоторые овощи и фрукты, сообщает минэкономразвития края.

Так, снизились цены на 12 из 24 социально значимых продуктов питания. В частности, подешевели яблоки (на 5,9%, или на 6,96 руб. за кг), лук репчатый (на 4,4%, или на 1,23 руб. за кг), морковь (на 4,3%, или на 1,53 руб. за кг).

Также снизилась стоимость свинины, молока, муки, хлеба и капусты белокочанной. Однако в Сибири эти продукты, наоборот, растут в цене.

Кроме того, с начала сентября снизились розничные цены на морковь (на 36,6%), капусту (на 19,8%), яблоки (на 15,7%), лук репчатый (на 15,4%), рыбу мороженную (на 2,3%), муку пшеничную (на 1,9%) и крупу гречневую-ядрицу (на 1,1%).

Согласно данным Алтайкрайстата, из 24 социально значимых продуктов питания на 22 цены ничем, чем в Сибири, на 21 товар – ниже среднероссийского уровня.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае снизились цены на сезонные овощи, яйца и крупы.

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