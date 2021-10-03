Горняк22: Алтайский край вошел в топ регионов для поездок на ноябрьские праздники

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Многие российские туристы мечтают посетить Алтайский край во время ноябрьских праздников. Однако пока ажиотажного спроса на путевки не наблюдется

Алтайский край вошел в список наиболее востребованных направлений для отдыха в России на ноябрьских праздниках и осенних каникулах, сообщает РИА «Новости».

Возглавили рейтинг Краснодарский край, Крым и Кавминводы. Также среди популярных мест оказались Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Подмосковье и санатории в различных регионах. Кроме того, многие туристы бронируют на это время курорты Абхазии.

Детские группы на период каникул чаще всего организовывают в Казань, Калининград, Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тюмень, Волгоград и на туры по Золотому кольцу.

Однако пока ажиотажного спроса на эти даты туроператоры не наблюдают. Предположительно, он вырастет во второй половине октября.

Ранее сообщалось, что туристическая отрасль Алтайского края все еще не вышла на допандемийный уровень. Летом 2021 года регион посетило 890 тыс. человек – на 40% больше, чем годом ранее. Однако это все равно не дотягивает до уровня 2019 года.

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