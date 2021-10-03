Горняк22: Житель алтайского села угнал «Оку», чтобы «прокачать» свое вождение

Авто. Руль Фото: pixabay.com

Мужчина признался, что по дороге домой увидел автомобиль и захотел проверить свой навык вождения. Прокатившись, он бросил авто на улице

Житель алтайского села Ельцовка угнал автомобиль у сельчанина, чтобы прокатиться, сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

Автовладелец рассказал, что забыл закрыть гараж, где стояла его «Ока». Обнаружив пропажу автомобиля, он обратился в полицию.

Правоохранители оперативно вычислили подозреваемого в угоне. Им оказался 36-летний местный житель. Сельчанин рассказал, что выпивал с друзьями, а когда возвращался домой, то увидел открытый гараж. Тогда он решил проверить свои навыки вождения, так как давно не садился за руль. Вдоволь накатавшись, он бросил автомобиль на соседней улице.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай работник автомойки угнал машину начальника и помял три авто. ЧП произошло 14 сентября в Горно-Алтайске. 20-летний молодой человек выпил алкоголь на автомойке, где работал, и решил угнать автомобиль начальника, чтобы покататься по городу. Сам владелец автомойки взял внедорожник в долгосрочную аренду в Новосибирске.

Молодой человек завел двигатель ключом, который находился в замке зажигания, и скрылся. На одной из улиц он не справился с управлением и врезался в три припаркованные на обочине машины, а также забор частного дома.

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