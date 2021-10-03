Горняк22: Взрыв газа произошел в многоэтажке в Нижнем Новгороде

Взрыв в Нижнем Новгороде Фото: Твиттер

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву принять меры по временному размещению эвакуированных жильцов дома

Взрыв газа произошел 2 октября в многоквартирном жилом доме на улице Гайдара в Нижнем Новгороде, сообщает ТАСС.

В результате ЧП пострадали два человека – мужчина и женщина, они госпитализированы в ожоговый центр. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. После случившегося из здания эвакуировали 100 человек.

Из-за взрыва произошло частичное обрушение балкона и межтамбурных перекрытий, несущие конструкции уцелели.

На месте происшествия работают 75 человек и 24 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в жилом доме на улице 28 июня 1906 года, 9а, в подмосковном Ногинске произошел взрыв газа. В результате ЧП обрушились несколько этажей. В результате ЧП пострадали четыре человека, двое – дети.

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