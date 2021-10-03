ГОРНЯК22 03.10.2021
Общество

Горняк22: Рубцовчанин с ножом напал на соседа из-за места на парковке у дома

Горняк22
10 часов Ago

Нож Фото: pixabay.com

Живущие по соседству мужчины длительное время не могли поделить парковочное место возле дома. Это и стало причиной поножовщины

В Рубцовске осудят мужчину, который порезал ножом своего соседа, сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Известно, что в июле 2021 года рубцовчанин в пьяном виде стоял на лестничной площадке, где проживает его сосед. Завидев его, он два раза ударил его ножом в грудь.

Причиной такого поступка стала дележка места на парковке возле дома.

Теперь его обвиняют по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что Мужчина с татуировками напал в подъезде на жительницу Барнаула. ЧП произошло 4 июня в подъезде многоквартирного дома по адресу: ул. Советской Армии, 48. Он попытался ее изнасиловать, однако ему не удалось этого сделать, и он сбежал.

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: Алтайский моторостроительный завод обзавелся новым руководителем

Горняк22: Алтайский моторостроительный завод обзавелся новым руководителем

Горняк22
10 часов Ago
Александр Попов Фото: правительство Алтайского края Новый руководитель займется дальнейшим развитием предприятия. Его уже представили губернатору Алтайского края Виктору Томенко...
Горняк22: Алтайский моторостроительный завод обзавелся новым руководителем

Горняк22: Алтайский моторостроительный завод обзавелся новым руководителем

Горняк22
10 часов Ago
Александр Попов Фото: правительство Алтайского края Новый руководитель займется дальнейшим развитием предприятия. Его уже представили губернатору Алтайского края Виктору Томенко...
Горняк22: Алтайский моторостроительный завод обзавелся новым руководителем

Горняк22: Алтайский моторостроительный завод обзавелся новым руководителем

Горняк22
10 часов Ago
Александр Попов Фото: правительство Алтайского края Новый руководитель займется дальнейшим развитием предприятия. Его уже представили губернатору Алтайского края Виктору Томенко...
Горняк22: Алтайский моторостроительный завод обзавелся новым руководителем

Горняк22: Алтайский моторостроительный завод обзавелся новым руководителем

Горняк22
10 часов Ago
Александр Попов Фото: правительство Алтайского края Новый руководитель займется дальнейшим развитием предприятия. Его уже представили губернатору Алтайского края Виктору Томенко...

Читать по теме:

ВТОПЕ: