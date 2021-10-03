Горняк22: Число зараженных COVID-19 в Алтайском крае превысило 78 тысяч человек

Коронавирус, пандемия Фото: Анна Меньшикова

В Алтайском крае отмечен рост заболеваемости коронавирусом. Ежедневно в регионе фиксируют более 250 новых зараженных инфекцией

265 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Всего за весь период пандемии ковидом заболели 78 197 человек, среди них 5 732 ребенка до 17 лет, сообщает краевой оперштаб.

Коронавирусная статистика на 2 октября

24 больных ковидом умерли за сутки в Алтайском крае,20 из них скончались именно от инфекции. Общее число летальных исходов в регионе составило 5 479 жителей региона.

94 жителя Алтайского края выздоровели за сутки. С начала пандемии переболели ковидом 59 599 пациентов.

541 человек сейчас лежит в госпиталях в тяжелом состоянии, в том числе 233 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

4038 ковидных коек развернуты сейчас в крае, сейчас свободными остаются 573 места.

На утро 2 октября в Алтайском крае прививаются 691,9 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 79

Бийск – 18

Славгород – 10

Алейск, Заринск – по 8 заболевших

Бийский, Табунский, Тальменский районы – по 7

Первомайский район – 6

Камень-на-Оби, Калманский, Курьинский, Локтевский, Третьяковский районы – по 5

Белокуриха, Завьяловский, Залесовский, Змеиногорский, Тогульский, Троицкий районы – по 4

Алейский, Волчихинский, Крутихинский, Мамонтовский, Михайловский, Топчихинский, Усть-Калманский, Чарышский районы – по 3

Новоалтайск, Благовещенский, Бурлинский, Егорьевский, Ключевской, Красногорский, Краснощековский, Новичихинский, Павловский, Панкрушихинский, Поспелихинский, Ребрихинский, Романовский, Тюменцевский, Угловский, Шелаболихинский районы – по 2

Ельцовский, Зональный, Кулундинский, Немецкий национальный, Петропавловский, Рубцовский, Советский, Усть-Пристанский, Целинный, Шипуновский районы – по 1.

Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался в десятке регионов с самым большим ростом смертности. Глава краевого минздрава Дмитрий Попов заявил, что в регионе во время первой волны коронавируса не было роста смертности, в отличие от Центральной России, больше умерших стало уже в июле-августе 2020 года. По его словам, высокие цифры были в октябре, а в Западной России в это время смертность уже шла на убыль. «Сверхсмертность» в Алтайском крае, о которой говорят, была обусловлена коронавирусом.

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