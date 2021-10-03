Горняк22: Часть барнаульцев останется без горячей воды на сутки

Душ. Горячая вода Фото: pexels.com

В СГК пояснили, что для подачи горячей воды им необходима холодная. Так как она будет отключена, ресурс также поступать не будет

3 октября в Барнауле отключат горячую воду из-за работ Водоканала, сообщает пресс-служба СГК. Под отключение попадут 166 центральных тепловых пунктов.

Отопление в домах в этот период прекращаться не будет, так как для этой цели используется техническая вода.

Ранее сообщалось, что Водоканал Барнаула запланировал крупное отключение холодной воды в городе из-за ремонтных работ. Без ресурса часть барнаульцев окажется на сутки в ближайшее воскресенье – с 08.00 3 октября до 8.00 4 октября. Мэрия публикует список попадающих под отключение зданий – в документе около тысячи адресов, в том числе часть Павловского тракта, улица Фурманова и проспект Красноармейский от проспекта Строителей до улицы Песчаной. Горожан просят заблаговременно сделать запасы воды.

ТОЛК