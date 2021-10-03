Горняк22: Движение автотранспорта ограничат под Барнаулом из-за военных

Военная техника. Колонна Фото: pinterest

Участников дорожного движения просят быть внимательными на дорогах и с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке вечером

4 октября ГИБДД ограничит движение на трассе под Барнаулом из-за движения военных колонн, сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

Так, временно будет ограничено движение для всех видов транспорта на следующем участке:

С 17.30 до 22.40 на участке автодороги «Б. Ключи – автодорога Р-256 «Чуйский тракт» – автодорога «Подъезд к с. Фирсово» – Фирсово – автодорога «Фирсово – Бобровка» – Бобровка».

ГИБДД призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной ситуации.

Ранее сообщалось, что вечером 16 сентября на выезде из Барнаула в сторону Новосибирска образовалась многокилометровая пробка. В Сети появилось видео, на котором на единственном выезде через Обь в сторону Новосибирска встало движение. Предположительно, дорогу перекрыли военные.

ТОЛК