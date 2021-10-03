Горняк22: Как поздравить с Днем ОМОНа: поздравления в стихах, прозе, смс
Военнослужащие. Форма. Бронежилет Фото: Анна Меньшикова
3 октября в России отмечают День ОМОНа — профессиональный праздник сотрудников специальных подразделений полиции. «Толк» сделал подборку поздравлений с Днем ОМОНа
Поздравления с Днем ОМОНа 2021 в стихах
Поздравляю с Днем ОМОНа,
От лихой беды заслона!
Будь же ты всегда здоров,
Защищать страну готов
От беды и непорядка!
Пусть идет все в жизни гладко,
Любит пусть тебя семья,
Уважают все друзья!
С Днем ОМОНа вас, ребята,
Наша гордость, крепкий щит,
Путь к признанию и свершениям
Будет вам пускай открыт.
Пожелаю вам удачи,
Чтоб опасность обошла,
А любовь родных и близких
На заданиях берегла.
Поздравления в День ОМОНа в прозе
Поздравляю с Днём ОМОНа и желаю быть всегда в отличной форме, смело, гордо и активно поражать любую цель. Успехов в работе без особых опасностей, благополучия в жизни без каких-либо трудностей и проблем. Желаю мужества, здоровья и удачи.
Поздравляю с Днём ОМОНа. Отваги, Максимум успеха, Огромного потенциала, Неуязвимости! А также желаю крепкого здоровья, крепких сил, крепкого нрава. Пусть ангел тебя хранит, пусть будет легко нести свою службу и оправдывать свою честь. Благополучия и удачи на жизненном пути!
Поздравления с Днем ОМОНа в 2021 году в смс
В ОМОН лучших
Отбирают,
Потому что
Твердо знают:
Вы — особые
Бойцы,
Милицейские
Спецы!
С днем ОМОНа поздравляю
И хочу тебе сказать,
Что тебя я уважаю
И буду вечно уважать!
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