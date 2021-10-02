Горняк22: В Барнауле пьяная ссора мужчин закончилась побоями, пожаром и смертью

Пожар. Горящее здание Фото: pixabay.com

Следствие подозревает, что причиной пожара, в котором сгорел частный дом на улице Чайковского, мог стать пьяный поджигатель

Инсайдерский Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul сообщил подробности пожара 30 сентября в поселке Южном в Барнауле. Как оказалось, в одной из квартир частного дома произошла трагедия на почве пьяной ссоры.

Как сообщает источник, компания из двух мужчин и двух женщин собралась, чтобы провести вечер за распитием спиртного. В какой-то момент между мужчинами завязалась ссора с последующей дракой (якобы не сошлись в вопросах политики).

Один из ударов пришелся в голову 36-летнего хозяина квартиры, после чего тот упал без сознания. Напавший на него 37-летний мужчина пригрозил спалить квартиру, что и сделал: поднес зажигалку к ковру и поджег его.

Когда начался пожар, поджигатель и две женщины выбежали из дома, оставив в нем мужчину без сознания. Именно он и погиб на пожаре.

Сейчас поджигатель объявлен в розыск.

Между тем пожар оставил без жилья и соседей погибшего.

ТОЛК