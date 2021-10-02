Горняк22: Бийчанка выпила в магазине бутылку водки и не расплатилась
Женщина. Алкоголь. Водка Фото: pixabay.com
Отчаянный поступок бийской дамы теперь будет стоить ей административного наказания – для того, чтобы заставить покупательницу расплатиться, сотрудники магазина вызвали наряд полиции
В один из магазинов Бийска в районе Чуйского тракта заглянула необычная посетительница, сообщает «Бийский рабочий».
В торговой точке женщина выбрала бутылку барнаульской водки, возле кассы открыла ее и сразу же выпила. Рассчитываться за нее бийчанка отказалась.
Сотрудники супермаркета задержали женщину до приезда полиции. Теперь бийчанке грозит административное наказание.