Горняк22: Росздравнадзор не нашел рвущихся перчаток в хирургии ЦГБ Бийска
Медицинские перчатки. Таблетки. Лекарства Фото: pixabay.com
Российское ведомство нанесло внеплановый инспекционный визит в Центральную городскую больницу Бийска, чтобы проверить данные из соцсетей
Росздравнадзор проверил наличие и качество перчаток в отделении гнойной хирургии Центральной городской больницы Бийска после распространившихся в соцсетях и СМИ сообщениях о нехватке этих средств защиты, говорится на сайте ведомства.
«Информация не соответствует действительности. Фактов дефицита СИЗ и лекарственных препаратов в Бийске выявлено не было», – отметили в ведомстве.
Как сообщили специалистам Росздравнадзора должностные лица ЦГБ, претензии от сотрудников отделения гнойной хирургии к руководству больницы в письменном виде не поступали.
Не подтвердились и замечания по качеству резиновых перчаток – проверка установила их соответствие техническим характеристикам.