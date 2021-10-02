Горняк22: Родители одного из сел Бийского района пожаловались на «рассыпающийся» детсад

Так выглядят стены детского сада в селе Верх-Катунское Фото: ЧП Бийск

Родители уже обращались в администрацию, где им ответили, что детский сад «еще простоит», однако фотографии, которые они опубликовали в соцсетях, скорее говорят об обратном

Жители села Верх-Катунское Бийского района Алтайского края обратились в соцсети и опубликовали фотографии детского сада, в котором стены «разъезжаются» по швам. В частности, их опубликовал паблик «ЧП Бийск».

По словам сельчан, администрация района на их жалобы по поводу состояния детского сада не реагирует. На деле же здание сада находится в аварийном состоянии, по стенам идут трещины, задняя стена здания обрушилась и ее пытаются экстренно замазать.

Как в этом году компетентные органы проводили приемку детского сада, остается только догадываться, пишут родители, добавляя, что все чиновники «закрывают глаза и разводят руками».

Корреспонденты ИА «Банкфакс» попытались взять комментарий в комитете по образованию Бийского района, а также у администрации Верх-Катунского сельсовета, у руководства детского сада, но ни по одному телефону им не ответили.

В начале текущего года этот детский сад уже упоминался в СМИ – жители села писали в местной газете, что в помещениях очень холодно, а стены промерзают. К лету представители власти обещали провести замену труб отопления, однако был ли произведен такой ремонт, выяснить не удалось.

ТОЛК