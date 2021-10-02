Горняк22: В Барнауле сбили мужчину на пешеходном переходе у онкоцентра

Змеиногорский тракт. Барнаул. Фото: @alina_skrb_

О состоянии пострадавшего пока не сообщается – на видео, опубликованном в соцсетях, видно, что мужчина сидит на дороге, а возле него находятся сотрудники службы скорой помощи

На Змеиногорском тракте в Барнауле, у пешеходного перехода, ведущего к краевому онкоцентру «Надежда», в конце рабочего дня пятницы, 1 октября, сбили мужчину. Видео с места ДТП опубликовали в группе «Инцидент Барнаул».

В комментариях под видео барнаульцы сочувствуют пострадавшему, говоря о том, что на тракте настолько интенсивное движение, что перейти дорогу по этому переходу очень проблематично.

«Каждый день здесь сбивают, а ходить и ездить по правилам так и не научились», – пишут горожане.

Также барнаульцы сошлись во мнении, что на этом месте мало пешеходной разметки и необходимо установить светофор.

ТОЛК