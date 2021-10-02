Горняк22: Первые лебеди-кликуны на месяц раньше прилетели в Алтайский край

Лебеди на Бии Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Как правило, птицы прилетают на зимовку в Алтайский край только в ноябре, однако уже в октябре в регион могут заглянуть «разведчики» и следом за ними уже прилетит основная стая

Жители Бийска заметили лебедей, которые плавали у понтонного моста в черте города. Фотографии опубликованы в группе «Бийск – мой город». Всего бийчане насчитали с десяток птиц.

«Есть народная примета: лебеди прилетают за две недели до снега», – говорят бийчане.

View this post on Instagram Публикация от Бийск – мой город! (@biysk_moy_gorod)

Многие согласны, что осенние холода в этом году начались рано, а значит, и зима, возможно, придет рано – потому и птицы прилетели раньше.

На зимовку в Бийск (в незамерзающую полынью у поселка Молодежного) лебеди прилетают в ноябре, а улетают в первой декаде апреля. ОднакоТо бывает и такое, что первых лебедей можно увидеть после 10 октября.

Прилетать в поселок Молодежный под Бийском птицы начали еще в 1990-х годах, с каждым годом их становится все больше – начиналось все с 15 лебедей, а в прошлую зиму здесь плавало уже более 140 птиц.

ТОЛК