Горняк22: В Рубцовске разыскивают без вести пропавшего 18-летнего парня
Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"
Волонтеры просят всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, сообщить об этом поисковикам или в полицию
В Рубцовске идут поиски 18-летнего Сергея Шадрина, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в Алтайском крае.
Утром 30 сентября молодой человек ушел из дома и не вернулся. Больше на связь с близкими он не выходил.
Волонтеры также просят помощи добровольцев в активных поисках парня.Ориентировка Фото: «Лиза Алерт»