ГОРНЯК22 03.10.2021
Общество

Горняк22: В Рубцовске разыскивают без вести пропавшего 18-летнего парня

Горняк22
18 часов Ago

Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"

Волонтеры просят всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, сообщить об этом поисковикам или в полицию

В Рубцовске идут поиски 18-летнего Сергея Шадрина, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в Алтайском крае.

Утром 30 сентября молодой человек ушел из дома и не вернулся. Больше на связь с близкими он не выходил.

Волонтеры также просят помощи добровольцев в активных поисках парня.

Ориентировка1 Ориентировка Фото: «Лиза Алерт»

ТОЛК

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