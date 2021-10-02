Горняк22: В Алтайском крае мужчина в ходе пьянки убил подругу жены

Кулак. Драка Фото: pixabay.com

Суд Тальменского района рассмотрит дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью женщины, которая впоследствии скончалась в больнице

40-летнего жителя Алтайского края будут судить за причинение тяжких телесных повреждений подруге жены, от которых женщина умерла, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

24-летняя жительница Барнаула приехала в июне 2021 года в одно из сел Тальменского района, чтобы погостить у подруги. После застолья муж хозяйки дома и гостья вышли на улицу и между ними случилась ссора. Подруга жены убеждала мужчину, что супруга ему изменяет.

Мужчине такой разговор не понравился – он несколько раз ударил кулаком потерпевшую. От полученных травм она через несколько часов скончалась.

В ходе следствия мужчина свою вину полностью признал. Уголовное дело направлено в суд.

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