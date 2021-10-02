Горняк22: Мужчина поджег припаркованный автомобиль в Барнауле

Фото: Инцидент Барнаул

Судя по кадрам, мужчина долгое время «готовился» к поджогу: сначала курил возле подъезда, а потом облил его бензином

Ночью 22 сентября мужчина облил бензином припаркованный автомобиль у дома по адресу: улица Веры Кощеевой, 19 в Барнауле и поджег его, сообщает «Инцидент Барнаул».

Предположительно известно, что поджог был заказным. По словам знакомой владельца авто, «кто-то обиделся на ее друга» и заказал поджог. Исполнитель приехал на место на автомобиле такси. Его удалось найти с помощью службы такси.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что мужчина долгое время стоял около автомобиля, а потом облил его бензином и поджег. При этом он снял пожар на камеру телефона.

Ранее сообщалось, что неизвестный ночью поджег внедорожник в новостройках Барнаула. По словам очевидцев, перед возгоранием был слышен хлопок.

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