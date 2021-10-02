Горняк22: Мужчина выпал с балкона многоэтажки в Барнауле

Полиция Фото: pixabay.com

Травмы, которые получил мужчина при падении, оказались не совместимыми с жизнью. На месте ЧП работала полиция, выясняла обстоятельства случившегося

Вечером 1 октября с общего балкона дома на улице Молодежной, 111 в Барнауле выпал мужчина, сообщает «Инцидент Барнаул». От полученных травм он скончался на месте.

Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали, что погибший несколько раз заходил и выходил из подъезда. При этом он был легко одет и в домашних тапочках.

На месте происшествия работали сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в Барнауле полуголый мужчина выпал из окна девятиэтажки. Инцидент произошел вечером 25 сентября по адресу улица Кавалерийская, 3. Его увезла карета скорой помощи.

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