Горняк22: Что такое test100k и опасно ли получить такое сообщение

Неизвестный. Угрозы. Соцсети. Смартфон Фото: pexels.com

Пользователи почтового сервиса Mail.ru в четверг, 30 сентября, получили множество странных пуш-уведомлений с текстом «test100k»

Уведомления пришли 30 сентября около девяти утра по московскому времени, сообщает Газета.ru. Пользователи почты Mail.ru получили уведомления с текстом «test100k».

Если пользователи нажимали на уведомление, они переходили на портал GitHub. Поэтому часть пользователей решила, что сервисы взломаны и рассылают вредоносное программное обеспечение, пишет Rg.ru.

В пресс-службе Mail.Ru объяснили, что это тестовые пуши. Их по технической ошибке разослали пользователям.

«По этой причине замедлилась работа почты Mail.ru. На данный момент работа сервиса восстанавливается, данные в безопасности», – объяснили Газете.ru в компании.

ТОЛК