Горняк22: В Барнауле весь октябрь будут убирать мусор и высаживать деревья

Субботник. Уборка Фото: Анна Меньшикова

С 15 по 22 октября на городском полигоне твердых бытовых отходов организуют бесплатный прием мусора. Кроме того, проведут четыре «чистых четверга» по очистке местности от отходов

С 1 по 31 октября в Барнауле стартует месячник санитарной очистки и благоустройства, сообщает пресс-служба городской мэрии.

В городе проведут более 300 экологических акций, для которых выделили около 300 единиц техники. Мероприятия будут проходить во всех районах Барнаула.

В рамках месячника запланированы работы по уборке скверов и аллей. Кроме того, специалисты «Благоустройства и озеленения» высадят 218 деревьев.

Местные жители смогут принять участие в очистке дворов, спортивных площадок, памятников от листвы и мусора, а также уборке водоохранных и зеленых зон и ликвидации надписей на зданиях. В рамках месячника планируется убрать более 20 несанкционированных свалок.

Ранее «Толк» сообщал, что в барнаульском парке «Изумрудный» отремонтируют пруд и сохранят мосты. При этом реконструкция может обойтись в десятки миллионов рублей. В бюджете края готовы предусмотреть необходимое финансирование. В настоящее время Фонд ищет подрядчика на подготовку проектно-сметной документации на эти работы.

ТОЛК